Московские власти внедрят технологию распознавания лиц на всех массовых мероприятиях
Департамент информационных технологий Москвы потратят 260 млн рублей на оборудование для организации постоянного уличного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратят 260 млн рублей на оборудование для организации постоянного уличного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Соответствующую технику чиновники заказали в компании «Ситроникс».
Замглавы департамента информационных технологий Москве Александр Горбатько рассказал газете «Ведомости», что сейчас видеонаблюдение на массовых мероприятиях и технологию распознавания лиц используют только в особых случаях, например, во время празднования Дня города или Дня Победы. Теперь власти хотят, чтобы наблюдение велось на всех мероприятиях.
По условиям контакта, «Ситроникс» должен будет устанавливать и проверять камеры в местах массовых мероприятий, а также предоставлять межведомственным оперативным штабам трансляцию с камер в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к видеоархивам.
Правозащитники отметили, что законодательство запрещает анализировать фотографию гражданина без его согласия, но эту норму можно игнорировать в рамках «осуществления правосудия и противодействия терроризму».