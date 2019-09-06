Минпросвещения предложило исключить из учебной программы специальности слесаря и парикмахера
Министерство просвещения России подготовило приказ, согласно которому средние специальные учебные заведения с 2021 года прекратят прием по ряду устаревших направлений подготовки
Министерство просвещения России подготовило приказ, согласно которому средние специальные учебные заведения с 2021 года прекратят прием по ряду устаревших направлений подготовки.
В списке устаревших указаны 32 профессии, например, парикмахер, сотрудник гостиничного сервиса, слесарь, токарь-универсал и автомеханик.
В министерстве сообщили, что от устаревших специальностей и профессий полностью отказываться не планируется - для них подготовят более современные программы подготовки, сообщает «Интерфакс».