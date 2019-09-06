ФБК насчитал у семьи вице-мэра Петра Бирюкова имущества на 5,5 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове и его имуществе, которое оценивается в 5,5 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове и его имуществе, которое оценивается в 5,5 млрд рублей. Борцы с коррупцией выяснили, что семья столичного чиновника владеет квартирами и офисной недвижимостью общей стоимостью 4,3 млрд рублей, автомобилями на 176 млн рублей и дачей за миллиард рублей.
В списке недвижимости семьи Петра Бирюкова среди прочего есть девять из десяти квартир на последних этажах элитного жилого комплекса «Легенда Цветного» в Москве, о котором ранее уже писали СМИ.
Согласно выпискам из Росреестра, четыре квартиры принадлежат старшей дочери чиновника — Ирине Бирюковой, еще две квартиры — сыну Александру Бирюкову, три квартиры записаны на жену Александра Екатерину Бирюкову. Общая площадь пентхаусов, оказавшихся в собственности семьи Бирюковых, составляет более 1600 кв.м.
Ирина Бирюкова также владеет тремя домами в подмосковной деревне Поповка, сын вице-мэра Александр владеет жилым домом, гостевым домом и конюшней. Однако самый внушительный дом в Поповке принадлежит племяннице чиновника и по совместительству пресс-секретарю спорткомплекса «Лужники» Анжелике Бирюковой. Площадь ее дома составляет более 2 тысяч кв.м.
Ирина Бирюкова и ее сын также владеют 9-комнатной квартирой в 8-квартирном доме на Патриарших прудах.
Сотрудники ФБК выяснили, что Екатерина и Ирина Бирюковы являются владельцами ООО «Вента», которое получило от московских властей госконтракты на 316 млн рублей. На эту фирму оформлен офис площадью 516 кв.м. в «Москва-Сити» и 11 люксовых машин общей стоимостью 92 млн рублей.
Примечательно, что после выхода расследования о вице-мэре Петре Бирюкова в офис ФБК, студию YouTube-канала «Навальный Live» и московский штаб оппозиционера Алексея Навального пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что цель визита силовиков - срыв прямого эфира, в ходе которого оппозиционеры собирались рассказать о своем проекте «Умное голосование».