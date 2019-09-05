В российских школах появится учебная дисциплина по охране здоровья
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о планах введения в школьную программу учебников по охране здоровья. Это пособие разработано ведомством совместно с Минпросвещения
Фото: learnhome.ru
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о планах введения в школьную программу учебников по охране здоровья. Это пособие разработано ведомством совместно с Минпросвещения.
Вероника Скворцова в своем выступлении на Восточном экономическом форуме сообщила, что в учебнике будет такие разделы, как здоровый образ жизни, методы первой помощи и мониторинг своего здоровья. Учебник по здоровому образу жизни будет адаптирован под разный возраст школьников.
«Тема заботы о здоровье должна звучать и на уроках, и на внеклассных занятиях, включена в классные часы в качестве воспитательного элемента и в летний отдых — смены в детских лагерях тоже это должны использовать», — заявила Вероника Скворцова, слова которой приводит ТАСС.