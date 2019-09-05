Герман Греф предложил отменить школьные экзамены. Они делают детей «инвалидами»
Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке призвал отменить экзамены в школах. "Это катастрофа", - заявил банкир
Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке призвал отменить экзамены в школах. «Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил банкир, слова которого приводит РИА Новости.
Глава государственного банка считает, что экзамены убивают у детей желание учиться. В итоге из школы дети выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшем без системы оценивания расслабляются и не готовы что-либо делать.
В Министерстве просвещения России предложение Германа Грефа отменить классические экзамены в школах пока не прокомментировали.