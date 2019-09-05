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05 сентября 12:32

Герман Греф предложил отменить школьные экзамены. Они делают детей «инвалидами»

Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке призвал отменить экзамены в школах. "Это катастрофа", - заявил банкир

Герман Греф предложил отменить школьные экзамены. Они делают детей «инвалидами»

Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке призвал отменить экзамены в школах. «Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил банкир, слова которого приводит РИА Новости.

Глава государственного банка считает, что экзамены убивают у детей желание учиться. В итоге из школы дети выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшем без системы оценивания расслабляются и не готовы что-либо делать.

В Министерстве просвещения России предложение Германа Грефа отменить классические экзамены в школах пока не прокомментировали.

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