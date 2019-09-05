Российские автомобилисты с ноября смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Правительство утвердило требования к оформлению дорожно-транспортных происшествий с помощью смартфона. Разработанное специально для этого мобильное приложение с ноября текущего года заработает в четырех регионах
Правительство утвердило требования к оформлению дорожно-транспортных происшествий с помощью смартфона. Разработанное специально для этого мобильное приложение с ноября текущего года заработает в четырех регионах и позволит дистанционной передавать информацию об аварии.
В правительстве сообщили, что с 1 ноября в нескольких регионах (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область) попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу без вызова инспекторов ГИБДД и без оформления бумажных документов. Достаточно будет отправить электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
Впрочем, направлять электронное извещение в страховую компанию об аварии можно уже с 1 сентября 2019 года, если данные о ДТП зафиксированы и переданы в информационную систему (АИС) ОСАГО через ЭРА-ГЛОНАСС и специальное мобильное приложение, сообщает РБК.
Для этого водитель должен зарегистрироваться на портале госуслуг и установить мобильное приложение на свой смартфон. Если он попадет в аварию, которую можно оформить по европротоколу (без пострадавших и серьезного ущерба), необходимые для извещения страховщика данные поступят из его личного кабинета. Водителю в этом случае останется только загрузить фотографии с места ДТП.