Кремль пообещал провести антикоррупционную проверку в отношении депутата Андрея Метельского
Администрация президента проведет проверку в отношении депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского на предмет соблюдения им антикоррупционного законодательства
Администрация президента проведет проверку в отношении депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского на предмет соблюдения им антикоррупционного законодательства. Поводом для проверки стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о гостиничном бизнесе в Австрии матери-пенсионерки депутата.
После выхода расследования депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру и Администрацию президента с требованием проверить информацию о бизнесе родственников Андрея Метельского. В полученном ответе от руководителя управления по вопросам противодействия коррупции АП Андрея Чоботова говорится, что в отношении депутата Мосгордумы будет проведена проверка о соблюдении им антикоррупционного законодательства, сообщают «Ведомости».
В расследованиях ФБК рассказывается о том, что мать Андрея Метельского владеет сетью дорогих отелей в Австрии, а сам депутат является фактическим хозяином фирмы, которая продает мотоциклы (депутат увлекается мотокроссом).
Андрей Метельский на этой неделе подал в суд на ФБК и Алексея Навального иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.