Компания Apple разработала «умный ремешок» для своих «умных часов»
Американская компания Аpple запатентовала «умный ремешок» для «умных часов» iWatch, который умеет определять пользователя по коже и отпечатку запястья
Американская компания Аpple запатентовала «умный ремешок» для «умных часов» iWatch, который умеет определять пользователя по коже и отпечатку запястья.
Ремешки к «умным часам» будут оснащены инфракрасным излучением, с помощью которого устройства будут идентифицировать пользователей для разблокировки и начала работы. Сейчас для разблокировки Apple Watch требуется ввести пароль, сообщает портал TechCrunch.
Помимо этого ремешок для Apple Watch научится автоматически затягиваться по размеру запястья своего владельца.