«Мемориал» признал политическими заключенными девять фигурантов «дела 27 июля»
Правозащитный центр признал политическими заключенными девять фигурантов уголовного дела о «массовых беспорядках» и применении насилия в отношении полицейских
Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными девять фигурантов «московского дела» - уголовного дела о «массовых беспорядках» и применении насилия в отношении полицейских на протестной акции «За честные выборы» 27 июля в Москве.
В список политзаключенных вошли Данил Беглец, Айдар Губайдулин, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Алексей Миняйло, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов и Сергей Фомин.
«Мемориал» потребовал немедленного освобождения указанных лиц, а также привлечения к ответственности виновных в их незаконном уголовном преследовании.
Правозащитный центр настаивает на том, что несогласованная протестная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму носила исключительно мирный характер, и никаких массовых беспорядков не было.
Напомним, Кирилл Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы, Данил Беглец получил два года, Иван Подкопаев - три года, а Евгений Коваленко - 3,5 года.