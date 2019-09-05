Фонд Алексея Навального опубликовал расследование о депутате-мажоре из Мосгордумы
Фонд борьбы с коррупцией продолжил серию расследований о московских депутатах и чиновников, приуроченных к выборам в столичный парламент и недопуску на эти выборы независимых кандидатов
Фонд борьбы с коррупцией продолжил серию расследований о московских депутатах и чиновников, приуроченных к выборам в столичный парламент и недопуску на эти выборы независимых кандидатов.
Героем нового расследования стал депутат Мосгордумы и кандидат на новый депутатский срок по избирательному округу №26 (Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово) Кирилл Щитов 1985 года рождения. Нынешний депутатский срок для него уже второй, а впервые он избрался в 24 года. Щитов является членом «Единой России», в которую он вступил в 18 лет.
В агитационной листовке кандидата в депутаты по округу №26 указывается, что его отец является инженером, а мать - филологом и бывшим школьным учителем. На самом деле отец депутата Владимир Щитов является государственным служащим со стажем, работал в Управлении делами президента и подведомственных структурах.
ФБК нашел у семьи Щитовых квартиру в доме на элитной московской улице Остоженка и автомобиль «Ягуар» за 4 млн рублей. Кроме того, мать столичного депутата ездила на автомобиле «Астон Мартин» за 6 млн рублей.
«В общем Кирилл Щитов, успешный наш парламентарий из Зябликово, при ближайшем рассмотрении — обычный московский мажор. Со всеми атрибутами», - охарактеризовал депутата Кирилла Щитова Алексей Навальный.
Оппозиционер также напомнил, что в 2013 году депутат Щитов направлял главе Следственного комитета письмо с просьбой добавить Навальному еще четыре статьи УК РФ по делу о хищении у «Ив Роше» (политик получил условный срок, а его брат сел на 3 года).