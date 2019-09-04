Росгидромет составил список самых загрязненных городов страны
Росгидромет составил список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения по итогам 2018 года. В этот список включили 22 города с общей численностью населения 5,1 млн человек
Росгидромет составил список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения по итогам 2018 года. В этот список включили 22 города с общей численностью населения 5,1 млн человек.
Список самых загрязненных городов России был составлен для доклада Минприроды об охране окружающей среды.
Попавшие в перечень города располагаются в азиатской части страны, которую в Росгидромете охарактеризовали как неблагоприятную для «рассеивания примесей метеорологическими условиями <...>, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли».
Больше половины списка - это города Сибири: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.
В семи из представленных городов расположены предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности. Еще в семи городах из списка функционируют предприятия машиностроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В девяти городах находятся объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности, в пяти городах - предприятия топливно-энергетического комплекса, в четырех городах - объекты угольной и горнодобывающей промышленности, а в трех городах - предприятия целлюлозно-бумажного производства.
Ранее общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» подготовила национальный экологический рейтинг, который возглавили Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.