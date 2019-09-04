Независимых кандидатов не пустили на выборы в Мосгордуму из-за слишком высоких рейтингов
Предварительные опросы прогнозировали победу Илье Яшину в 45-м избирательном округе (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники), Любови Соболь в 43-м (Арбат, Пресненский, Хамовники)
Независимых кандидатов не пустили на выборы в Мосгордуму из-за слишком высоких рейтингов. Издание «Проект» со ссылкой на источники в мэрии и администрации президента сообщает, что предварительные опросы общественного мнения выявили непопулярность среди населения провластных кандидатов и высокие рейтинги представителей оппозиции.
Предварительные опросы прогнозировали победу Илье Яшину в 45-м избирательном округе (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники), Любови Соболь в 43-м (Арбат, Пресненский, Хамовники), Дмитрия Гудкова (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино), Ивана Жданова (Аэропорт, Сокол и Войковская) и Юлии Галяминой (Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского). Всех этих кандидатов в итоге не допустили на выборы под предлогом превышения допустимой доли брака в подписных листах.
Опросы также показали, что провластные кандидаты могут проиграть выборы даже в тех округах, где не выдвигались узнаваемые оппозиционные деятели.
Результаты предвыборных исследований были направлены мэру Москвы Сергею Собянину и в Кремль, после чего было принято решение не пускать независимых кандидатов на выборы в столичную думу. Главным образом опасения властей были связаны с тем, что после победы на выборах в Мосгордуму лидеры оппозиции нацелятся на Государственную думу, а этого Кремль допустить не может.
Официальная причина снятия оппозиционных кандидатов с выборов - превышение допустимой доли брака в подписных листах. При этом сами кандидаты говорят о том, что проверка подписей проводилась с нарушениями и откровенными фальсификациями, например, когда в базу вносились имена избирателей с ошибками. Тысячи москвичей, чьи подписи были признаны недействительными, писали заявления о том, что они действительно подписывались за кого-то из оппозиционных кандидатов, но избиркомы и суд их проигнорировали.