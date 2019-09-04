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04 сентября 13:32

Объединение пассажиров предложило установить фиксированные цены на поездки из аэропортов

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить фиксированный максимум стоимости поездки на такси экономкласса из московских аэропортов до центра города

Объединение пассажиров предложило установить фиксированные цены на поездки из аэропортов
Фото: nia-lifestyle.ru

Общероссийское объединение пассажиров в рамках проекта «Справедливая цена» предложило установить фиксированный максимум стоимости поездки на такси экономкласса из московских аэропортов до центра города в размере 1300 рублей.

Так, единая цена на поездки в центр Москвы из «Шереметьево» и «Внуково» должна составить 1000 рублей (15 долларов или 14 евро), из аэропорта «Жуковский» — 1200 рублей (18 долларов или 17 евро), а из «Домодедово» — 1300 рублей (20 долларов или 18 евро), сообщают «Известия».

В организации отметили, что «бомбилы» в аэропортах все равно останутся, однако если желающих платить за поездку «баснословные» суммы не будет, то и таксистам станет невыгодно отлавливать клиентов на выходе из терминалов.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что рассмотрят предложение Общероссийского объединения пассажиров.

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