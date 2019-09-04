Федеральная налоговая служба получит от Швецарии данные о счетах российских граждан
ФНС в ближайшее время получит данные об активах российских граждан в Швейцарии. Ранее Цюрих откладывал обмен финансовой информацией с Россией из-за риска утечки данных
Федеральная налоговая служба (ФНС) в ближайшее время получит данные об активах российских граждан в Швейцарии. До этого времени Цюрих откладывал обмен финансовой информацией с Россией из-за риска утечки данных. Сейчас основные сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации в России сняты.
Ранее Федеральный департамент финансов (EFD) Швейцарии не рекомендовал обмениваться данными об активах с Россией, ссылаясь на высокий уровень коррупции и слабую защиту персональных данных. Швейцария же хотела сохранить за собой статус страны с надежной банковской тайной, сообщает РБК.
Согласно договоренности, налоговики получат данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год в рамках борьбы с махинациями и отмыванием денежных средств.
По данным Центробанка, Швейцария занимает первое место по объему трансграничных переводов, которые осуществляются российскими гражданам. Только в 2018 году россияне перевели в швейцарские банки более 9 млрд долларов.