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Общество
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Общество
04 сентября 09:02

В Центробанке рассказали о росте числа мошенничеств в социальных сетях

В Центробанке сообщили о росте случаев кибермошенничества с помощью взлома аккаунтов граждан в социальных сетях и последующей рассылкой от их имени просьб об оказании материальной помощи

В Центробанке рассказали о росте числа мошенничеств в социальных сетях

В Центробанке сообщили о росте случаев кибермошенничества с помощью взлома аккаунтов граждан в социальных сетях и последующей рассылкой от их имени просьб об оказании материальной помощи.

Замначальника департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев рассказал «Известиям», что преступная схема выглядит следующим образом. Злоумышленник получает доступ к аккаунту в соцсети и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи.

Сейчас мошенники переориентировались с людей старшего поколения на экономически активных граждан в возрасте 30–45 лет. Большая часть пострадавших - это женщины.

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