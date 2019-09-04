Глава Сбербанка после нагоняя от президента объявил о реструктуризации кредитов пострадавших от наводнения
Также банк сообщил о введении льготных условий для малых предприятий и предпринимателей
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим от сильного наводнения в Иркутской области. Также банк сообщил о введении льготных условий для малых предприятий и предпринимателей.
«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — заявил Герман Греф.
В официальном сообщении Сбербанка говорится и о строительстве на собственные средства инфекционного отделения больницы в Тулуне, который больше всех пострадал в результате паводка.
Заявление главы Сбербанка о реструктуризации долгов пострадавших в результате наводнения в Иркутской области и финансировании строительства больницы последовало сразу после того, как президент Владимир Путин раскритиковал государственный банк за нежелание идти на встречу людям. Глава государства посетовал, что Сбербанк «не очень-то откликается» на просьбы пострадавших от паводка о реструктуризации кредитов.
На следующий день Герман Греф вылетел в Иркутскую область, где встретился с губернатором Сергеем Левченко, министром здравоохранения региона Олегом Ярошенко и главным врачом местного больничного комплекса Еленой Гусевской.