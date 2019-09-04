Штаб Алексея Навального опубликовал список кандидатов в рамках проекта «Умное голосование»
Оппозиционер Алексей Навальный и его соратники объявили о запуске программы «Умное голосование», целью которой является разрушение монополии «Единой России» в органах власти
Оппозиционер Алексей Навальный и его соратники объявили о запуске программы «Умное голосование», целью которой является разрушение монополии «Единой России» в органах власти. Эта программа подскажет избирателям, за кого им стоит проголосовать 8 сентября, чтобы не победили провластные кандидаты.
Пользователь программы должен указать регион проживания, населенный пункт, улицу и номер дома. После этого он сможет узнать имя кандидата, за которого рекомендуется отдать свой голос.
В штабе Алексея Навального ранее пояснили, что в список «Умного голосования» попали те кандидаты, которые по результатам различных опросов могут составить конкуренцию представителям «Единой России».
«Очевидно, что кандидаты, не поддержанные УМГ, переживают. Среди них есть неплохие люди и они будут громко возмущаться и предъявлять свою собственную социологию, где они всенепременно на лидирующем месте. Тут ничего не поделаешь, выборы есть выборы и голосовать можно только за одного. (…) Голосовать не по УМГ, а как-то иначе на этих выборах — просто поддержать единоросса», - написал Алексей Навальный.