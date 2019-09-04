На Урале конфискованный у чиновника коттедж предложили передать многодетной семье
В Первоуральске Свердловской области дом бывшего чиновника, который у него конфискуют по решению суда, предложили передать многодетной семье. С такой инициативой выступил новый прокурор города Владимир Курочкин
В Первоуральске Свердловской области дом бывшего чиновника, который у него конфискуют по решению суда, предложили передать многодетной семье. С такой инициативой выступил новый прокурор города Владимир Курочкин.
По данным издания «Шайтанка», в ходе совещания с сотрудниками Следственного комитета новый Владимир Курочкин обратился с вопросом к мэру города Игорю Кабецу о статусе дома бывшего начальника отдела транспорта и связи управления ЖКХ и строительства Первоуральска Валерия Муравьева, у которого изымают недвижимость по решению суда.
Прокурор отметил, что у Валерия Муравьева очень хороший двухэтажный дом и предложил пересилить туда многодетную семью из пяти человек. «Отдайте этот дом им. Пусть они живут. Классический живой пример — всю власть народу», — заявил прокурор. Мэр в ответ на предложение Курочкина заявил, что «посмотрит».
Коттедж у Валерия Муравьева суд изъял по результатам проверки его декларации. Проверка установила, что стоимость дома супруги чиновника превышает суммарный доход семьи за три года. Жена Муравьева отказывается выезжать из своего дома, пока власти ее выселить не могут.