СКР снял обвинения с пятерых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России снял обвинения с пятерых фигурантов резонансного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона несогласованного протестного митинга «За честные выборы» 27 июля в Москве
Следственный комитет России снял обвинения с пятерых фигурантов резонансного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона несогласованного протестного митинга «За честные выборы» 27 июля в Москве.
Следователи пришли к выводу, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева не было состава преступления.
Таким образом уголовное дело в отношении названных лиц прекращено, а избранные им меры пресечения отменены (все они находились в СИЗО). При этом в действиях теперь уже бывших фигурантов «дела 27 июля» усматриваются признаки административного правонарушения.
Один из пяти фигурантов, в отношении которых дело закрыли, — Валерий Костенок — ранее в ходе следствия признал вину, сообщает «Медуза».
Отметим, что общественность настаивает на закрытии «дела 27 июля», поскольку никаких массовых беспорядков на протестной акции не было, а имел место быть жесткий разгон протестующих.