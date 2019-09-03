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Санкт-Петербург
Общество
03 сентября 10:36

В Петербурге провели самый масштабный и очень секретный соцопрос за 160 млн рублей

По данным властей, социологи опросили каждого третьего жителя города, однако в реальности многие петербуржцы ничего не слышали об этом исследовании

В Петербурге провели самый масштабный и очень секретный соцопрос за 160 млн рублей

В Санкт-Петербурге накануне губернаторских и муниципальных выборов провели самый масштабный социологический опрос. Его проведение обошлось городскому бюджету в 160 млн рублей. По данным властей, социологи опросили каждого третьего жителя города, однако в реальности многие петербуржцы ничего не слышали об этом исследовании.

В апреле текущего года Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, подконтрольный Смольному, объявил тендер на проведение поквартирного опроса миллиона петербуржцев (всего в городе проживает более 5 млн человек). По оценкам социологов, это самый большой опрос, который когда-либо проводили в России. Стоимость госконтракта составила 160 млн рублей.

Петербуржцы в ходе соцопроса должны были оценить качество предоставляемых госуслуг через многофункциональные центры, рассказать, как часто они пользуются электронными документами, используют ли портал госуслуг, как относятся к использованию системы распознавания лиц камерами видеонаблюдения. Также жителей города должны были опросить о том, придут ли они на выборы 8 сентября, знают ли о системе «мобильный избиратель» и как они в целом относятся к местной власти, сообщает портал Znak.com.

Тендер на проведение крупного соцопроса выиграла компания «Пятый элемент», в штате которой числятся 18 сотрудников. Эта фирма с 2012 года получила 97 госконтрактов на общую сумму 964,7 млн рублей.

Znak.com два месяца пытался получить результаты соцопроса за 160 млн рублей, однако в компании «Пятый элемент» раскрывать их отказались. В комитете по информатизации и связи пообещали предоставить подробную информацию, но пока сообщили только о том, что по результатам опроса 65,2% жителей Петербурга участвуют в выборах.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен был опросить миллион жителей Петербурга. С учетом того, что взрослое население составляет 3 млн человек, опросить должны были каждого третьего петербуржца. Журналисты пообщались с жителями нескольких улиц города, на которых по заверениям чиновников проводится опрос, однако они сообщили, что ни в каких опросах не участвовали.

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