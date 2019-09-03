ФАС проверит деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта после заявления о росте цен на авиабилеты
«Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — говорится в заявлении ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку сообщений о росте цен на авиабилеты на 9-10%. В частности, антимонопольщики проверят деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, директор которой первым предупредил о подорожании воздушных перевозок.
«Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — говорится в заявлении ФАС, которое приводит РБК.
В ведомстве Игоря Артемьева заверили, что стоимость билетов на самолеты в России формируется в рыночных условиях, а их динамика зависит от платежеспособности граждан. В ФАС также заявили, что в настоящее время оснований для негативных прогнозов нет.
Ранее глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров предупредил о повышении цен на авиабилеты на 9-10% в связи с подорожанием авиакеросина и увеличения стоимости аэропортового обслуживания.
В ответ на обвинения ФАС в АЭВТ заявили, что «никого не шантажируют», а только «констатируют положение дел». «Только слепой не увидит сложившиеся экономические факторы», — заявил Шокуров.