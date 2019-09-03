Основатель Gulagu.net сообщил о скорой отставке директора ФСИН России
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.
Осечкин сообщил «Ленте.ру», что Корниенко со 2 сентября находится в отпуске, а после его окончания напишет заявление об уходе по собственному желанию. Причиной отставки главы ФСИН основатель Gulagu.net назвал достижение предельного возраста для нахождения на службе.
Основным кандидатом на должность главы ведомства называют одного из заместителей главы Геннадия Корниенко Анатолия Рудова. Сейчас он временно исполняет обязанности руководителя ФСИН. По другим данным, ведомство может возглавить человек из Федеральной службы охраны (ФСО).
В пресс-службе ФСИН не смогли прокомментировать информацию об уходе Геннадия Корниенко.