Родители фигурантов резонансного «дела 27 июля» потребовали освободить их детей
Родители фигурантов дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после мирного протестного митинга 27 июля, в минувший понедельник провели одиночные пикеты напротив здания мэрии Москвы на Тверской улице
Родители фигурантов дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после мирного протестного митинга 27 июля, в минувший понедельник провели одиночные пикеты напротив здания мэрии Москвы на Тверской улице.
В акции приняли участие родители Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Николая Фомина и Даниила Конона. В руках они держали плакаты с требованиями прекратить «абсурдное» уголовное дело и освободить их детей.
Также матери фигурантов «московского дела» или «дела 27 июля» подали заявления в Следственный комитет из-за отказа пускать их к сыновьям в СИЗО. Мать обвиняемого студента Даниила Конона Наталья Конон сообщила «МБХ медиа», что такие заявления попали матери Владислава Барабанова, Николая Фомина, а также сестра Самариддина Раджабова.
Правозащитница Александра Крыленкова отметила, что на предыдущие просьбы матерей обвиняемых по «делу 27 июля» следователи не ответили.