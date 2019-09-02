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02 сентября 13:21

Госдума потратит 9 млн рублей на исследование «фантастических» репродуктивных технологий

Государственная дума заказала проведение экспертно-аналитического исследования о новейших репродуктивных технологиях, например, клонирования и криогенного воскрешения. За это исследование подрядчик получит 8,9 млн рублей

Госдума потратит 9 млн рублей на исследование «фантастических» репродуктивных технологий

Государственная дума заказала проведение экспертно-аналитического исследования о новейших репродуктивных технологиях, например, клонирования и криогенного воскрешения. За это исследование подрядчик получит 8,9 млн рублей.

Согласно размещенной на портале госуслуг заявке, подрядчик должен создать нормативно-правовую базу на случай, если подобные технологии из фантастических фильмов станут реальными. Соответствующее исследование Госдума заказала в рамках реализации поручения президента о повышении рождаемости.  

Речь идет о таких вспомогательных репродуктивных технологиях, как клонирование, криогенное воскрешение, суррогатное материнство нового поколения, редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности.

Депутаты отмечают, что вмешательство в естественный процесс зачатия «может индуцировать сложные изменения в генетическом материале», а большинство стран либо запрещает, либо ограничивает применение вспомогательных репродуктивных технологий. В этой связи необходимо изучить особенности правового регулирования в этой сфере.

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