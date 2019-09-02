Госдума потратит 9 млн рублей на исследование «фантастических» репродуктивных технологий
Государственная дума заказала проведение экспертно-аналитического исследования о новейших репродуктивных технологиях, например, клонирования и криогенного воскрешения. За это исследование подрядчик получит 8,9 млн рублей
Государственная дума заказала проведение экспертно-аналитического исследования о новейших репродуктивных технологиях, например, клонирования и криогенного воскрешения. За это исследование подрядчик получит 8,9 млн рублей.
Согласно размещенной на портале госуслуг заявке, подрядчик должен создать нормативно-правовую базу на случай, если подобные технологии из фантастических фильмов станут реальными. Соответствующее исследование Госдума заказала в рамках реализации поручения президента о повышении рождаемости.
Речь идет о таких вспомогательных репродуктивных технологиях, как клонирование, криогенное воскрешение, суррогатное материнство нового поколения, редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности.
Депутаты отмечают, что вмешательство в естественный процесс зачатия «может индуцировать сложные изменения в генетическом материале», а большинство стран либо запрещает, либо ограничивает применение вспомогательных репродуктивных технологий. В этой связи необходимо изучить особенности правового регулирования в этой сфере.