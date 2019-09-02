Эксперты сообщили о подорожании авиабилетов на 9-10 процентов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о подорожании авиабилетов на 9-10% из-за роста цен на авиационный керосин, а также увеличения стоимости аэропортового обслуживания
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о подорожании авиабилетов на 9-10% из-за роста цен на авиационный керосин, а также увеличения стоимости аэропортового обслуживания. С таким прогнозом согласны в Высшей школе экономики и ГосНИИ гражданской авиации.
Эксперты отметили, что ситуацию с ростом цен не спасет даже механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.
По итогам 2018 года операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей, а в первом квартале 2019 года - уже 45 млрд рублей. По прогнозам аналитиков, текущем году положительных финансовых результатов деятельности авиакомпаний ожидать не приходится.
Сейчас перевозчики стараются максимально сдерживать цены, несмотря на финансовые потери. Такая тактика может сдержать рост стоимости авиабилетов на 7-8%, однако с приходом нового «высокого сезона» билеты все равно начнут дорожать.