Бесланской школе №1 присвоят статус памятника федерального значения
В 2016 году комитет «Матери Беслана» обратился к департамент по охране памятников с просьбой придать статус школе №1 и прилегающей территории, мемориальному кладбищу статус вновь выявленного памятника республиканского значения
Школа №1 в городе Беслане, которая в 2004 году была захвачена террористами, может получить статус памятника федерального значения. Об этом сообщила РИА Новости представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.
Гадиева сообщила, что еще в 2016 году комитет обратился к департамент по охране памятников с просьбой придать статус школе №1 и прилегающей территории, мемориальному кладбищу статус вновь выявленного памятника республиканского значения, «чтобы сохранить эту школу и не забывать»,
Представитель «Матерей Беслана» также сообщила, что они будут обращаться в следственные органы для придания нового толчка к расследованию страшного теракта. Гадиева отметила, что Европейский суд по правам человека ранее присудил пострадавшим в результате теракта компенсации, однако ни один из пунктов рекомендаций суда (помимо компенсаций) не исполняется.
Школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 погибших — это дети.