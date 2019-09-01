Гендиректор туристической компании Tez Tour скончался в возрасте 46 лет
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался в возрасте 46 лет. Эта компания является одним из лидеров туристического рынка России
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался в возрасте 46 лет. Эта компания является одним из лидеров туристического рынка России.
Информацию о кончине Дмитрия Шершнева подтвердили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Причина его смерти пока не сообщается. Похороны бизнесмена состоятся во вторник, 3 сентября.
Дмитрий Шершнев проработал в туризме 25 лет, из них 18 лет - в компании Tez Tour. До назначения генеральным директором он работал руководителем департамента бронирования и региональных программы компании, а также возглавлял департамент туризма.
В компании Tez Tour назвали кончину Дмитрия Шершнева огромной и невосполнимой утратой.