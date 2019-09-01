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01 сентября 09:50

Гендиректор туристической компании Tez Tour скончался в возрасте 46 лет

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался в возрасте 46 лет. Эта компания является одним из лидеров туристического рынка России

Гендиректор туристической компании Tez Tour скончался в возрасте 46 лет

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался в возрасте 46 лет. Эта компания является одним из лидеров туристического рынка России.

Информацию о кончине Дмитрия Шершнева подтвердили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Причина его смерти пока не сообщается. Похороны бизнесмена состоятся во вторник, 3 сентября.

Дмитрий Шершнев проработал в туризме 25 лет, из них 18 лет - в компании Tez Tour. До назначения генеральным директором он работал руководителем департамента бронирования и региональных программы компании, а также возглавлял департамент туризма.

В компании Tez Tour назвали кончину Дмитрия Шершнева огромной и невосполнимой утратой.

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