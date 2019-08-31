ФБК опубликовал расследование о недвижимости зампреда ЦИК Николая Булаева
ФБК опубликовал расследование о недвижимости заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, в списке которого есть две квартиры в элитных московских домах
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о недвижимости заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, в списке которого есть две квартиры в элитных московских домах.
Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь рассказала, что Николай Булаев переехал в Москву из Рязанской области. С 1999 по 2007 год он был депутатом, затем руководил Рособразованием. В 2010 году после упразднения Рособразования Булаев вернулся в Госдуму. В Центризбиркоме он работает с 2016 года. Борцы с коррупцией отмечают, что такие люди «легализуют нужные власти решения, оправдывают различные махинации, публично высказываются о том, что «все сделано по закону»».
За годы работы в Москве официальная декларация Николая Булаева претерпела серьезные изменения. Так, в 2006 году он задекларировал скромную недвижимость в Рязанской области и автомобиль Nissan.
В 2009 году Управление делами президента выделило Николаю Булаеву квартиру площадью 104 кв.м в ЖК на Староволынской улице в Москве. Рыночная стоимость этой квартиры составляет 50 млн рублей.
В 2015 году в декларации г-на Булаева к квартире в Москве прибавились три автомобиля, мотоцикл, снегоход и квадроцикл, а в 2018 году зампред ЦИК получил еще одну квартиру от правительства Москвы и Минобороны площадью 155 кв.м в элитном доме на Смоленском бульваре примерной стоимостью 105 млн рублей.
«А вы говорите, в одно место молния не ударяет дважды. Если ты единорос, еще как ударяет — государство выделит тебе квартиру бесплатно один раз, а потом еще субсидирует вторую, получше. И вот ты приехал работать чиновником в Москву ни с чем, а оказался в результате с 150-ю миллионами в недвижимости. (…) Видите, как все просто? Есть «Единая Россия» – есть сотни квадратных метров элитной недвижимости у Булаева. Нет «Единой России» – нет этих метров», – говорится в расследовании.
Ранее ФБК опубликовал расследовании о коллеге Николая Булаева по ЦИКу Бориса Эбзеева, малолетний внук которого оказался владельцем двухэтажной квартиры площадью 274 кв.м в доме на Остоженке и дом на Рублевском шоссе. Согласно документам, эта недвижимость не была подарена ребенку. В выписках из Росреестра говорится, что в 4 года внук Эбзеева купил квартиру, а в 7 лет - дом.