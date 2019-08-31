Режиссер Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов главы Петербурга
На губернаторских выборах в Санкт-Петербурге стало одним кандидатом меньше. За неделю до голосования о выходе из предвыборной гонки сообщил кандидат от КПРФ и режиссер Владимир Бортко
На губернаторских выборах в Санкт-Петербурге стало одним кандидатом меньше. За неделю до голосования о выходе из предвыборной гонки сообщил кандидат от КПРФ и режиссер Владимир Бортко.
Режиссер сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов во время предвыборных дебатов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Владимир Бортко раскритиковал решение петербургских властей организовать участки для голосования в Ленинградской и Псковской областях якобы для того, чтобы дачники смогли принять участие в выборах.
Кандидат также назвал борьбу на губернаторских выборах в северной столице шулерством в карточных играх, когда у соперника «карта крапленая» и «пять тузов в колоде». «Я пришел играть в футбол, а мне говорят - давай в подкидного дурака», - сообщил Владимир Бортко.
Врио главы Петербурга Александр Беглов по поводу выхода своего конкурента из предвыборной гонки сообщил, что у него «подвела стрессоустойчивость». «И это жаль. Мы потеряли бойца», - заявил кандидат в губернаторы.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил порталу Znak.com, что решение Владимира Бортко сняться с выборов является его частной инициативой. Мнение партии противоположное - бороться до конца, отметил Афонин.
«Владимир Бортко не имел политического опыта, да и в Петербурге он чувствовал, что все силы брошены на победу Александра Беглова, а у Бортко была только помощь от партии», — добавил представитель КПРФ.
Некоторое время назад российские СМИ сообщили, что Владимира Бортко могут снять с выборов из-за того, что у него слишком высокий рейтинг. В частности сообщалось, что в петербургский горизбирком поступило несколько жалоб на агитационную кампанию кандидата от КПРФ, из-за которых его могут отстранить от участие в выборах.
Отметим, что после снятия кандидатуры Владимира Бортко на губернаторских выборах остались всего три кандидата Надежда Тихонова (Справедливая Россия), Михаил Амосов (Гражданская Платформа) и врио главы города Александр Беглов.