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30 августа 16:15

Россиянам предоставят шанс выкупить свой долг со скидкой у кредитора перед его передачей коллекторам

Минэкономразвития подготовило поправки в действующее законодательство, которые позволят гражданам выкупить со скидкой свой долг перед банком и микрофинансовой организацией до его продажи третьим лицам

Россиянам предоставят шанс выкупить свой долг со скидкой у кредитора перед его передачей коллекторам
Фото: newstes.ru

Минэкономразвития подготовило поправки в действующее законодательство, которые позволят гражданам выкупить со скидкой свой долг перед банком и микрофинансовой организацией до его продажи третьим лицам, в частности коллекторским агентствам.

Поправки в законы о деятельности микрофинансовых организаций и о взыскании долгов с физических лиц обяжут кредиторов перед передачей долга третьему лицу предлагать его по такой же цене самому заемщику.

В ведомстве отметили, что в данном случае речь фактически идет о списании кредита, поскольку на практике долги граждан перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. При этом заемщик может сам выкупить свой долг со скидкой и тем самым избавить себя от преследования со стороны коллекторов.

Власти говорят, что данная инициатива значительно облегчит жизнь добросовестным должникам, которые не могут выплачивать проценты по займам в связи с трудной жизненной ситуацией.

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