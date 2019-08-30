Россиянам предоставят шанс выкупить свой долг со скидкой у кредитора перед его передачей коллекторам
Минэкономразвития подготовило поправки в действующее законодательство, которые позволят гражданам выкупить со скидкой свой долг перед банком и микрофинансовой организацией до его продажи третьим лицам
Минэкономразвития подготовило поправки в действующее законодательство, которые позволят гражданам выкупить со скидкой свой долг перед банком и микрофинансовой организацией до его продажи третьим лицам, в частности коллекторским агентствам.
Поправки в законы о деятельности микрофинансовых организаций и о взыскании долгов с физических лиц обяжут кредиторов перед передачей долга третьему лицу предлагать его по такой же цене самому заемщику.
В ведомстве отметили, что в данном случае речь фактически идет о списании кредита, поскольку на практике долги граждан перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. При этом заемщик может сам выкупить свой долг со скидкой и тем самым избавить себя от преследования со стороны коллекторов.
Власти говорят, что данная инициатива значительно облегчит жизнь добросовестным должникам, которые не могут выплачивать проценты по займам в связи с трудной жизненной ситуацией.