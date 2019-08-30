Размер просрочки по кредитам российских граждан за год вырос в два раза
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам российских граждан за год вырос в два раза и составил 1,6–1,7%. Аналитики сравнивают такой показатель с предкризисным показателем 2014 года
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам российских граждан за год вырос в два раза и составил 1,6–1,7%. Аналитики сравнивают такой показатель с предкризисным показателем 2014 года.
Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что сейчас в России отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Например, в период с лета по осень прошлого года отмечался минимальный уровень возникновения просроченной кредитной задолженности более 30 дней в 0,8–1%. Сейчас этот показатель в два раза выше - 1,6-1,7%.
Это означает, что банкам придется проводить массовую реструктуризацию долгов граждан, чтобы снизить волну дефолтов по существующим займам. Так же банкам придется сократить объемы выдачи новых кредитов, сообщает РИА Новости.