В правительство поступило предложение продлить летние каникулы для учащихся до 1 октября
Депутат Госдумы направил предложение вице-премьеру по социальным вопросам предложение продлить летние школьные и студенческие каникулы
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение вице-премьеру по социальным вопросам Татьяне Голиковой предложение продлить летние школьные и студенческие каникулы до 1 октября. Парламентарий считает, что у молодежи появится не только дополнительный отдых, но и время на подработку.
Василий Власов сообщил, что ему часть поступают жалобы от учащихся и преподавателей на высокую нагрузку. Они сетуют на то, что экзамены заканчиваются к концу июня, поэтому у них свободны фактически всего два месяца вместо трех. Парламентарий также отметил, что многие учащиеся используют летнее время на подработку, сообщает РИА Новости.
Власов отметил, что осознает сложность реализации его инициативы, поэтому пока предлагает опробовать ее в пилотном режиме на территории Хабаровского и Приморского краев.