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30 августа 06:23

Компания Apple 10 сентября представит публике три новые модели iPhone

Американская компания Apple направила СМИ приглашение на свою презентацию, запланированную на 10 сентября. Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании в Купертино

Компания Apple 10 сентября представит публике три новые модели iPhone

Американская компания Apple направила СМИ приглашение на свою презентацию, запланированную на 10 сентября. Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании в Купертино.

Apple планирует представить журналистам три новые модели смартфона iPhone. По некоторым данным, новые смартфоны получат возможность реверсивной беспроводной зарядки и систему камер с третьим сенсором, которая позволит снимать сверхширокоугольные фотографии и видео.

Предположительно, на мероприятии также представят новые наушники AirPods, планшеты iPad и 16-дюймовый MacBook Pro.

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