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Политика
30 августа 00:35

Глава подмосковного Ступино проходит по уголовному делу о мошенничестве с землей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества, в котором фигурирует глава городского округа Ступино Московской области Вера Назарова. Ущерб по этому делу оценивается в 300 млн рублей

Глава подмосковного Ступино проходит по уголовному делу о мошенничестве с землей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества, в котором фигурирует глава городского округа Ступино Московской области Вера Назарова. Ущерб по этому делу оценивается в 300 млн рублей, а чиновница проходит по делу в качестве свидетеля. 

Депутат Ступинского Совета депутатов Николай Кузнецов сообщил изданию Russian Deadline о том, что городской следственный отдел СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту мошенничества с землей, в котором фигурирует глава города Вера Назарова.

Дело заведено по факту сделки от 2015 года, когда администрация города передала Ступинскому районному потребительскому обществу (райпо) несколько земельных участков без проведения торгов в нарушение закона. На документах стоит подпись Вера Назаровой, которая тогда занимала должность первого замглавы администрации. Земля (рынки Новый и Старый) была передана по цене в 22 раза меньше рыночной, а райпо в дальнейшем сдавало торговые места в несколько раз дороже. Следователи оценили недополученную прибыль местного бюджета в 300 млн рублей.

С 2017 года деньги за аренду земли от райпо вообще перестали поступать, так как она была приватизирована за 5 млн рублей. В том же году в аренду потребительского общества перешел еще один участок площадью 29 тыс. кв.м. на улице Бархаева, где сейчас идет строительство торгового центра.

Вера Назарова пока проходит по делу в качестве свидетеля. Следователям она сообщила, что была всего-лишь исполнителем на службе у руководства муниципального района, а уголовная ответственность за сделку с землей должна лечь на ее руководителей: Павла Челпана (тогдашний глава района), руководителя администрации Анатолия Кострова и владельца райпо Анатолия Савосина. 

Анатолия Савосина местные СМИ называют близким партнером Павла Челпана, руководившего районом более 30 лет, а Ступинское райпо регулярно получает контракты от администрации и городских учреждений. Только в прошлом году предприятие получило муниципальных контрактов на 67 млн рублей.

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