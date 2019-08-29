Журналисты сообщили о пропаже продавщицы с авиасалона МАКС, у которой президент купил мороженое
После посещения Владимиром Путиным авиационной выставки МАКС-2019 в Жуковском журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что президент купил мороженое у той же самой продавщицы, что и ровно два года назад
После посещения Владимиром Путиным авиационной выставки МАКС-2019 в Жуковском журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что президент купил мороженое у той же самой продавщицы, что и ровно два года назад. В соцсетях предположили, что «та самая продавщица мороженого» - это сотрудница ФСО, а в Кремле заявили, что ничего подозрительного в этом совпадении нет.
Пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков заявил, что на МАКС, скорее всего, «из года в год работают одни и те же компании». «Но я не знаю, эта та же продавщица или нет, это вопрос не к нам», - добавил представитель президента.
Между тем, издание Daily Storm решило отыскать женщину, которая «из года в год» продает на авиасалоне МАКС мороженое главе государства, но сделать этого не смогли. «МАКС-2019 идет полным ходом, а продавщица мороженого, к которой Владимир Путин второй год приходит за стаканчиком, куда-то пропала», — иронизируют журналисты издания.
За контакты этой продавщицы редакция готова поставить три ящика вологодского пломбира. «Пока что есть одна наводка: форма у местных мороженщиц голубого цвета, а у продавщицы Путина — синяя», — отмечает Daily Storm.
Загадочная продавщица мороженого вполне может оказаться сотрудницей ФСО. Ранее журналисты и блогеры неоднократно отмечали, что на фотографиях рядом с президентом во время его поездок и общения с простыми гражданами стоят одни и те же люди. Например, «простые рыбаки», с которыми Путин ел уху на озере Ильмень в 2016 году, через несколько месяцев переквалифицировались в прихожан Свято-Юрьевского монастыря в Новгородской области.