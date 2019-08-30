Минздрав признал преимущество незарегистрированного в России «Фризиума» перед аналогичными лекарствами
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что от двух до трех тысяч детей в России, которые страдают эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум»
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что от двух до трех тысяч детей в России, которые страдают эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум». Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».
По ее словам, анализ, проведенный с руководителями Антиэпилептической лиги, показал, что «Фризиум» действительно имеет преимущества перед другими лекарствами.
«Мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы», — пообещала Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.
Противосудорожный препарат «Фризиум» не зарегистрирован в России, но врачи считают его высокоэффективным. Родители больных детей вынуждены рисковать собственной свободой и заказывать этот препарат за границей.
Власти обратили внимание на проблему с «Фризиумом» после задержания двух женщин при получении на почте лекарства для своих детей. В связи с широким общественным резонансом уголовные дела в отношении матерей больных детей заводить в итоге не стали.
После этого родители больных детей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении проблемы с получением противоэпилептических препаратов, которые не зарегистрированы в России.