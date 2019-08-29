В Смольном назвали расследование о квартире Александра Беглова «искажением фактов»
Пресс-служба Смольного прокомментировала расследование Фонда борьбы с коррупцией о московской квартире врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимостью 150 млн рублей
Пресс-служба Смольного прокомментировала расследование Фонда борьбы с коррупцией о московской квартире врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимостью 150 млн рублей. В администрации назвали это расследование «искажением фактов» и связали данную публикацию с информационной кампанией против Беглова накануне губернаторских выборов.
«Упомянутая квартира была оплачена на стадии строительства в 2005 году по ценам того периода. Ее стоимость составляла 16,5 млн рублей. Никакого отношения к рыночной стоимости она не имеет. Квартира задекларирована, в чем можно убедиться», - говорится в заявлении пресс-службы администрации северной столицы.
Отдел расследований ФБК на это отметил, что даже в 2005 году в Москве не было таких низких цен на элитное жилье (квартира расположена в доме на Рочдельской улице в центре столицы). Кроме того, дом был сдан в 2010 году, а право собственности на квартиру в нем было оформлено в 2013 году. В ФБК также усомнились в том, что в 2005 году чиновник Беглов мог иметь официальный доход в размере 16,5 млн рублей.
В расследовании ФБК говорится о квартире Александра Беглова в элитном московском доме площадью более 150 кв.м. Рыночная стоимость этого объекта оценивается в 150 млн рублей. При этом официальный доход врио главы Петербурга и его жены за последние три года составляет всего 30 млн рублей.