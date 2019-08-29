В Москве неизвестные напали на юриста ФБК Любовь Соболь
В Москве неизвестные напали на юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Юрист сообщила, что в нее плеснули неизвестной жидкостью, когда она садилась в такси
В Москве неизвестные напали на юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.
Юрист сообщила, что в нее плеснули неизвестной жидкостью, когда она садилась в такси около подъезда своего дома.
«Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины. Все это снимал пригожинский ублюдок на видео», - сообщила Любовь Соболь в Twitter.
Политик уверена, что за нападением стоят люди бизнесмена Евгения Пригожина. Отметим, что Соболь представляет интересы родителей детей, который заразились дизентерией в детских садиках, продукты питания в которые поставляет комбинат «Конкорд» г-на Пригожина. «Его почерк, его «фекальный» стиль, его человек снимал меня на камеру во время нападения. А покрывает и крышует этот беспредел в Москве лично мэр Москвы», - сообщила юрист.
Соболь добавила, что будет обращаться в полицию, хотя она уверена, что как и в случае с нападением на ее сборщиков подписей, организаторов нападений правоохранители «не найдеу». «Потому что это — «похорошевшая» Москва Собянина. В ней нападать на людей среди бела дня — можно», - отметила юрист.