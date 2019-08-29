В Красноярске суд конфисковал у депутата квартиру, купленную на неизвестно какие доходы
Такое решение было принято в связи с тем, что парламентарий и его супруга не смогли доказать законность происхождения денежных средств на покупку недвижимости
Красноярский суд удовлетворил требование прокуратуры об изъятии квартиры у семьи местного депутата. Такое решение было принято в связи с тем, что парламентарий и его супруга не смогли доказать законность происхождения денежных средств на покупку недвижимости.
По решению суда, депутат, имя которого не сообщается, должен выплатить в бюджет 3,5 млн рублей.
Антикоррупционная проверка установила, что в 2017 году депутат и его жена купили две квартиры общей стоимостью 9,8 млн рублей. Сумма покупки на 4,8 млн рублей превысила официальный доход семейной пары за три года (2014 - 2016 гг.).
Народный избранник сообщил, что купили недвижимость на подаренные деньги. Следователи прокуратуры установили, что у так называемого дарителя таких средств быть не могло. На основании результатов проверки прокуратура обратилась в суд с требованием изъять «лишнюю» квартиру семьи депутата в доход государства и взыскать с него 3,5 млн рублей.