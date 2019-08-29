Президент России на выборах в Мосгордуму может проголосовать в рамках «стратегии Навального»
Президент Владимир Путин на выборах в Мосгордуму 8 сентября проголосует за оппозиционного кандидата, который фигурирует в списке Алексея Навального, подготовленном в рамках проекта «Умное голосование»
Президент Владимир Путин на выборах в Мосгордуму 8 сентября проголосует за оппозиционного кандидата, который фигурирует в списке Алексея Навального, подготовленном в рамках проекта «Умное голосование».
Все дело в том, что глава государства приписан как избиратель к округу №37 (Гагаринский, Академический, Ломоносовский районы и часть района Проспект Вернадского). По этому округу зарегистрированы только кандидаты в депутаты Мосгордумы от системной оппозиции. Это действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).
В список «Умного голосования» вошел коммунист Николай Губенко. Именно за него Алексей Навальный будет призывать голосовать 8 сентября. Проголосовать за коммуниста может и Владимир Путин, который неоднократно направлял ему поздравительные телеграммы в связи с юбилеями, сообщают «Ведомости».
Кроме того, пять лет назад на выборах в округе № 37 победил именно Николай Губенко.