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Политика
29 августа 11:37

Президент России на выборах в Мосгордуму может проголосовать в рамках «стратегии Навального»

Президент Владимир Путин на выборах в Мосгордуму 8 сентября проголосует за оппозиционного кандидата, который фигурирует в списке Алексея Навального, подготовленном в рамках проекта «Умное голосование»

Президент России на выборах в Мосгордуму может проголосовать в рамках «стратегии Навального»

Президент Владимир Путин на выборах в Мосгордуму 8 сентября проголосует за оппозиционного кандидата, который фигурирует в списке Алексея Навального, подготовленном в рамках проекта «Умное голосование».

Все дело в том, что глава государства приписан как избиратель к округу №37 (Гагаринский, Академический, Ломоносовский районы и часть района Проспект Вернадского). По этому округу зарегистрированы только кандидаты в депутаты Мосгордумы от системной оппозиции. Это действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

В список «Умного голосования» вошел коммунист Николай Губенко. Именно за него Алексей Навальный будет призывать голосовать 8 сентября. Проголосовать за коммуниста может и Владимир Путин, который неоднократно направлял ему поздравительные телеграммы в связи с юбилеями, сообщают «Ведомости».

Кроме того, пять лет назад на выборах в округе № 37 победил именно Николай Губенко.

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