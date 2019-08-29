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Общество
29 августа 08:57

В мэрии Москвы опровергли запрет на проведение торжественных линеек в школах

Московские власти опровергли информацию о введении запрета на проведение праздничных линеек в школах по случаю начала нового учебного года. Такая информация появилась в социальных сетях

В мэрии Москвы опровергли запрет на проведение торжественных линеек в школах
Фото: mikhalkovschool.ru

Московские власти опровергли информацию о введении запрета на проведение праздничных линеек в школах по случаю начала нового учебного года. Такая информация появилась в социальных сетях.

Источник «Коммерсанта» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщил, что информация об отмене торжественных линеек в столичных школах не соответствует действительности.

Ранее руководитель клуба «Азбука приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра» Светлана Строганова написала в Facebook, что на родительском собрании в школе, куда идет ее дочь, сообщили об отмене праздничной линейки. Якобы такое распоряжение было дано мэрией Москвы.

«Оказывается, праздничную линейку в первый учебный день проводить мэрия запретила. И велела всем тараканиться 1 сентября в воскресенье с детьми на ВДНХ, где они всей Москвой и отпразднуют День Знаний. Я так не хочу», - написала Строганова. В комментариях к ее посту другие москвичи также сообщили об отмене линейки.

В свою очередь агентство «Москва»  опубликовало сообщение замглавы департамента образования и науки столицы Владимира Раздина о том, что руководителям школ департамент рекомендовал «не проводить линеек и в понедельник сразу начинать учебный день». Чиновник также подтвердил информацию о проведении общегородского праздника на ВДНХ. Позже эта новость была удалена.

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