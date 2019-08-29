ФИФА сообщила о планах заменить боковых арбитров на искусственный интеллект
Международная футбольная федерация рассматривает возможность отказаться от услуг боковых судей во время матчей и заменить их на искусственный интеллект
Международная футбольная федерация (ФИФА) рассматривает возможность отказаться от услуг боковых судей во время матчей и заменить их на искусственный интеллект.
Букмекеры уже начали принимать ставки на то, что до 31 декабря 2020 года лайнсмены лишатся работы. Поставить на то, что до этой даты ФИФА проведет хотя бы один официальный матч без боковых судей, можно с коэффициентом 3.20 (вероятность 30%), сообщает «Чемпионат».
При этом в ФИФА пока подробно не сообщали о том, каким образом собирается автоматизировать процесс определения аута и офсайда. Предполагается, что в данном случае может использоваться технология определения пересечения линии ворот.
Также остается неясным вопрос, каким образом искусственный интеллект будет помогать главному арбитру следить и за другими нарушениями со стороны футболистов.