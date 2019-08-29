В интернете появился список кандидатов, которых нужно привести к победе в рамках «Умного голосования»
Команда Алексея Навального подготовила список кандидатов, за которых избирателям предлагается отдать свой голос на выборах 8 сентября в рамках проекта «Умное голосование»
Команда Алексея Навального подготовила список кандидатов, за которых избирателям предлагается отдать свой голос на выборах 8 сентября в рамках проекта «Умное голосование».
В списке зеленым цветом обозначены кандидаты в депутаты Мосгордумы, голосование за которых можно считать «умным».
В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщили «Открытым медиа», что пока не публиковали список предпочтительных кандидатов, а их имена должны были появиться непосредственно на сайте проекта «Умное голосование». Одновременно с этим в ФБК не стали опровергать тот факт, что предлагают московским избирателям голосовать именно за указанных в «слитом» списке кандидатов.
Например, избирателям предлагается отдать свой голос на выборах в Мосгордуму 8 сентября за 35 кандидатов от КПРФ, 6 кандидатов от «Справедливой России», трех кандидатов от «Яблока» и одного самовыдвиженца.
Ранее Алексей Навальный объяснял, стратегия «Умного голосования» состоит в том, чтобы как можно больше избирателей проголосовало за одного сильного кандидата из предложенного списка, а представитель или сторонник «Единой России» остался ни с чем.