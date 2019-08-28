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28 августа 18:58

ФБК нашел у врио главы Петербурга квартиру, стоимость которой не соответствует его доходам

Фонд борьбы с коррупцией сообщил о московской квартире врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимостью 150 млн рублей. Цена на эту жилплощадь в пять раз превышает суммарные доходы чиновника и его супруги

ФБК нашел у врио главы Петербурга квартиру, стоимость которой не соответствует его доходам

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о московской квартире врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимостью 150 млн рублей. Цена на эту жилплощадь в пять раз превышает  суммарные доходы чиновника и его супруги за последние пять лет.

Квартира площадью 150 кв.м располагается в доме в Казарменном переулке Москвы. Собственником этого  жилья Александр Беглов стал в 2013 году, когда занимал должность полпреда президента в Центральном ФО.

Стоимостью этой квартиры в ФБК оценили в 150 млн рублей. При этом общий задекларированный доход Беглова и его жены за пять лет составил всего 30 млн рублей. В декларации врио главы Санкт-Петербурга за 2018 год была указана квартира площадью 150 кв.м.

Более того, в декларациях семьи Беглова за несколько лет борцы с коррупцией нашли еще пять квартир - три небольшие квартиры и две побольше. Это квартира площадью 106,7 кв.м в Петербурге на улице Нахимова на Васильевском острове и квартира площадью 160 кв.м в Москве на улице Рочдельской.

В ФБК считают, что история с квартирами Александра Беглова является весомым поводом для проверки в отношении чиновника по факту незаконного обогащения, поскольку его расходы явно не соответствуют официальным доходам.

«Откуда квартира, Беглов? Вы изображаете из себя европейского политика в Петербурге, так поясните и горожанам, и всей остальной стране, где вы взяли 30 своих годовых зарплат на квартиру в жилом комплексе класса делюкс? Какой делюкс, Беглов? Вы же у нас казачий представитель. Должны спать под ракитовым кустом, укрывшись буркой, а верный конь пасется рядом. А выясняется, что не казачество и отечество, а делюкс?», - прокомментировал расследование Алексей Навальный. 

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