Российские суды на 84% укомплектованы выходцами из прокуратуры и полиции
В российских судах в большом количестве работают бывшие сотрудники прокуратуры, министерства внутренних дел и аппарата судов
В российских судах в большом количестве работают бывшие сотрудники прокуратуры, министерства внутренних дел и аппарата судов. Таковых в системе фемиды 84%, сообщает издание «Проект». Данный факт является основной причиной большого количества обвинительных приговоров.
Во времена СССР в судьи выбирали в основном работников заводов и других предприятий, а в 90-х годах суды стали комплектовать силовиками - сотрудниками прокуроры и МВД. С 2004 года наметилась тенденция назначать судьями работников аппарата суда.
По данным Института проблем правоприменения (ИПП), 5 лет назад среди судей было 30% вышедших из судебных клерков. Сейчас их стало в полтора раза больше. У 62% аппарат суда был единственным опытом работы.
В настоящее время выходцев из аппарата среди судей около 13,3 тысячи, из прокуратуры — 7,1 тысячи, из адвокатов — 1,3 тысячи.
«Проект» также выяснил, что «политические» уголовные дела чаще всего поручают проверенным кадрам. Так, 58% судей по уголовным делам — это бывшие силовики.