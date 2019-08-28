«Засекреченные» расходы российского бюджета в 2017 году составили почти 5 трлн рублей
Российские власти в 2017 году потратили на закупку вооружений и интеллектуальной собственности 4,85 трлн рублей. Это на 250 млрд рублей больше, чем в 2016 году
Российские власти в 2017 году потратили на закупку вооружений и интеллектуальной собственности 4,85 трлн рублей. Это на 250 млрд рублей больше, чем в 2016 году, сообщает РБК со ссылкой на детализацию валового накопления.
Согласно данным Росстата, доля «засекреченных статей» к ВВП в 2016-2017 годах оставалась неизменной (примерно 5,3%), увеличившись после 2015 года (тогда она составила 4,6% от годового ВВП). Данные за 2018 год Росстат пока не предоставлял, но эксперты ожидают уменьшения доли «засекреченных» расходов.
Сейчас размеры расходов на системы вооружения длительного пользования (например, на самолеты, корабли и танки) и продукты интеллектуальной собственности (научные исследования, создание компьютерного ПО и баз данных) органами власти не раскрываются.