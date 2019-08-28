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Политика
28 августа 14:14

Ассоциация «Голос» сообщила о подготовке фальсификаций на выборах в Москве и Петербурге

Массовые фальсификации ожидаются в тех регионах, где в последнее время усилились протестные настроения. В список таких регионов входит Москва, где прошли крупные акции против недопуска независимых кандидатов

Ассоциация «Голос» сообщила о подготовке фальсификаций на выборах в Москве и Петербурге
Фото: Sapojnik - LiveJournal

Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» сообщила о возможных фальсификациях на осенних выборах, в том числе и в Мосгордуму.

Эксперт Станислав Андрейчук подготовил доклад, в котором говорится, что массовые фальсификации ожидаются в тех регионах, где в последнее время усилились протестные настроения. В список таких регионов входит Москва, где прошли крупные акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Мы не уверены даже за Москву, которая в последние годы показывала стерильные результаты, — если учесть нерегистрацию кандидатов и снятие уже зарегистрированных», — отметил Андрейчук, слова которого приводит «МБХ медиа».

В «Голосе» отметили, что сейчас российская избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом с 2012 года. Этот кризис затронул систему избиркомов, партии и правоприменительную практику, в результате чего произошло массовое ограничение избирательных прав граждан.

Кроме того, конкуренцию на выборах заменило силовое воздействие на оппозицию. Подобные случаи зафиксированы в Брянской, Тульской и Нижегородских областях, Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве, говорится в докладе «Голоса».

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