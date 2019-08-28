Российских алиментщиков обяжут оплачивать аренду жилья для бывшей жены и ребенка
Российские суды смогут назначать алиментщикам дополнительные выплаты, в частности, на оплату аренды жилья для своего ребенка или погашение ипотечного кредита
Российские суды смогут назначать алиментщикам дополнительные выплаты, в частности, на оплату аренды жилья для своего ребенка или погашение ипотечного кредита. Соответствующие поправки в Семейный кодекс одобрила правительственная комиссия по законотворчеству.
Пакет поправок в Семейный кодекс подготовило Министерство юстиции, а Совет при президенте по совершенствованию законодательства его поддержал. В случае принятия этого законопроекта разведенных отцов обяжут оплачивать аренду жилья для бывшей супруги и ребенка или участвовать в выплате ипотеки.
Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил «Российской газете», что суды смогут взыскивать дополнительные расходы с родителя при необходимости решить жилищные проблемы бывшей семьи. Юрист отметил, что это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при необходимости улучшить жилищные условия посредством покупки квартиры большей площади и т.д.
Однако соответствующие расходы могут назначаться алиментщикам в случае «отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения».