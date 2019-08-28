С прилавков российских магазинов может исчезнуть продукция с маркировкой «органик»
В законе «Об органической продукции» говорится, что такие товары должны иметь российские сертификаты, которые, по словам ритейлеров, получить невозможно из-за неготовности соответствующих механизмов
В России с прилавков исчезнут товары с маркировкой «Органическая продукция» в связи со вступлением в силу нового закона. В законе «Об органической продукции» говорится, что такие товары должны иметь российские сертификаты, которые, по словам ритейлеров, получить невозможно из-за неготовности соответствующих механизмов.
Исполнительный директор компании «Русбренд» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексей Поповичев написал письмо на имя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, в котором говорится, что новый закон сделает нелегитимной органическую продукцию, что грозит участникам рынка миллиардными убытками.
Сейчас в российских магазинах представлен широкий ассортимент органической продукции, которая имеет международные сертификаты, однако с 1 января 2020 года такая продукция должна будет иметь российские сертификаты. В случае невыполнения этого условия продукция должна быть оперативно отозвана из оборота, что приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо.
Проблема заключается в том , что сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, говорит Поповичев. Сейчас в России функционирует только один аккредитованный орган сертификации, но его возможности сильно ограничены.
Помимо этого, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака «органик» и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты. Это означает, что с 1 января 2020 года выпуск органической продукции будет невозможен.