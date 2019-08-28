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28 августа 07:28

В Москве приставы заварили дверь в квартиру участников программы реновации из-за отказа съезжать

В Москве сотрудники Федеральной службы судебных приставов заварили дверь в квартиру из-за того, что жильцы отказались съезжать из нее. Представители власти также вынесли все вещи из квартиры

В Москве приставы заварили дверь в квартиру участников программы реновации из-за отказа съезжать

В Москве сотрудники Федеральной службы судебных приставов заварили дверь в квартиру из-за того, что жильцы отказались съезжать из нее. Представители власти также вынесли все вещи из квартиры.

Инцидент произошел в доме №51 по улице Удальцова, который попал под программу реновации жилищного фонда. Жильцы отказались переезжать в предоставленную им мэрией квартиру на 18-м этаже в новостройке.

Собственник квартиры при принудительном выселении по решению суда не присутствовал, так как в настоящее время проходит службу в армии.

«По завариванию мы видим, что это случай не единственный. Скорее всего, это тренд, который будет набирать обороты», — сообщила «Радио Свобода» член рабочей группы по защите прав переселяемых по реновации Евгения Юрчук.

Напомним, в рамках реновации московские власти планируют снести более 5 тысяч пятиэтажных и девятиэтажных домов, однако многие собственники выступили против. Жильцы малоэтажных домов не хотят переезжать из своих районов в высотки.

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